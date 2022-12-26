Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:42

Эмери не рассчитывает на Коутиньо в «Астон Вилле»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильский нападающий Филиппе Коутиньо не входит в планы главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб предпримет попытки по продаже 30-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

«Астон Вилла» купила Коутиньо у «Барселоны» летом 2022 года за 20 миллионов евро. До этого он провел полгода в бирмингемском клубе на правах аренды.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221226/1001910787/aston-villa-piensa-vender-coutinho.html
Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
1
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Только «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов евро за полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса

«Брайтон» в гостях победил «Саутгемптон»