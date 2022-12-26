Эмери не рассчитывает на Коутиньо в «Астон Вилле»

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Бразильский нападающий Филиппе Коутиньо не входит в планы главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, английский клуб предпримет попытки по продаже 30-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.
«Астон Вилла» купила Коутиньо у «Барселоны» летом 2022 года за 20 миллионов евро. До этого он провел полгода в бирмингемском клубе на правах аренды.
В текущем сезоне Коутиньо сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.