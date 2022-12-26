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Сегодня, 19:04

Только «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов евро за полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщил журналист Бруну Андраде.

Только «МЮ» может заплатить 120 миллионов евро за хавбека — сумма отступных за игрока.

Фернандес является игроком «Бенфики» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за португальский клуб во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

На чемпионате мира-2022 аргентинец был признан лучшим молодым игроком турнира.

ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
Энцо Фернандес
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