Только «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов евро за полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщил журналист Бруну Андраде.

Только «МЮ» может заплатить 120 миллионов евро за хавбека — сумма отступных за игрока.

Фернандес является игроком «Бенфики» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за португальский клуб во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

На чемпионате мира-2022 аргентинец был признан лучшим молодым игроком турнира.