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Сегодня, 18:22

Тен Хаг о решении Варана завершить карьеру в сборной: «Это хорошая новость для «МЮ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение защитника команды Рафаэля Варана завершить карьеру в сборной Франции.

«Это хорошая новость для «Юнайтед». Рафаэль выиграл все на клубном уровне, а также за свою страну. То, чего он достиг в своей карьере, просто невероятно. Я очень уважаю его и рад, что он собирается направить всю свою энергию и опыт на команду.

Он сообщил мне о своих намерениях, но мы совсем не разговаривали об этом. Рафаэль опытен и находится в том возрасте, когда он должен принимать собственные решения. Я могу лишь выразить глубокое уважение к его карьере, но у него впереди еще долгий путь», — приводит слова тен Хага AS.

Варан играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего защитника 18 матчей за клуб во всех турнирах.

Источник: AS
Рафаэль Варан
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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