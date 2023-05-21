Тен Хаг — о Каземиро: «Он продолжает удивлять, нам не хватало именно такого игрока»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре хавбека команды Каземиро.

«Он продолжает нас удивлять. Он великолепный футболист, мы знаем его как очень хорошего организатора игры, который правильно выбирает позицию, перехватывает много мячей и выигрывает дуэли. Он боец, который делает команду единой. Но также мы видим, что он владеет пасом, может создавать и завершать моменты. Просто отличный футболист», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

31-летний бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 50 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.