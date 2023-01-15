Фернандеш: «Не используйте мое имя для нападок на Роналду»

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Полузащитник Бруну Фернандеш отреагировал на поведение болельщиков после манчестерского дерби «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» (2:1).
После победы футболист сказал, что игроки клуба выглядели «как настоящая команда». Многие решили, что это укол в сторону Криштиану Роналду, который покинул «МЮ» в ноябре.
«Не используйте мое имя для нападок на Роналду. Криштиану был частью нашей команды в первой половине сезона, и все вели себя потрясающе», — написал Фернандеш в социальных сетях.
После 18 матчей «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует — «Арсенал» (44 очка в 17 матчах).
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Основные источники исследования