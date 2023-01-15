Фернандеш: «Не используйте мое имя для нападок на Роналду»

Фернандеш обратился к болельщикам с просьбой не манипулировать Роналду с помощью его имени

Полузащитник Бруну Фернандеш отреагировал на поведение болельщиков после манчестерского дерби «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» (2:1).

После победы футболист сказал, что игроки клуба выглядели «как настоящая команда». Многие решили, что это укол в сторону Криштиану Роналду, который покинул «МЮ» в ноябре.

«Не используйте мое имя для нападок на Роналду. Криштиану был частью нашей команды в первой половине сезона, и все вели себя потрясающе», — написал Фернандеш в социальных сетях.