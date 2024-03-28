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28 марта, 09:42

Фернандо Торрес назвал Салаха одним из лучших футболистов за последние десять лет

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Челси» и «Ливерпуля» Фернандо Торрес назвал одного из лучших игроков за последние десять лет.

«Вы все видите, чего Салах смог добиться в «Ливерпуле». Для меня это один из лучших футболистов за последние десять лет. Он один из моих любимых игроков. Я был рад, когда он подписал новый контракт», — цитирует Торреса пресс-служба мерсисайдцев.

В этом сезоне египтянин провел 22 матча в АПЛ, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

После 28 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка.

31 марта команда Клоппа сыграет с «Брайтоном» в 29-м туре чемпионата Англии. Начало — в 16.00 мск.

Мохамед Салах
Фернандо Торрес
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