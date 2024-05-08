Российские гребцы завоевали путевку на Олимпиаду-2024 в каноэ-двойках

Российские гребцы Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями заезда на 500 метров в каноэ-двойках на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде, что означает завоевание олимпийской лицензии на Игры в Париже.

Согласно протоколу, Коровашков и Штыль опередили ближайших преследователей из Польши на 0,37 секунды. Таким образом, на этой дистанции на Олимпиаде точно выступят россияне. Квота неименная, поэтому, кого отправить на Игры, будет решать федерация.

Штыль — серебряный призер Олимпиады в Лондоне-2012, Коровашков — бронзовый призер тех же Игр. Квалификация продлится до 9 мая, россияне имеют шансы добыть лицензии еще на нескольких дистанциях.