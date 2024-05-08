Чемпионат мира-2024 по хоккею: участники, расписание и где смотреть

Сегодня, 21:00
Чемпионат мира-2024 по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Матчи пройдут в Праге на «О2 Арене» и в Остраве на «Ostravar Арене». Мировое первенство в Чехии станет 87-м в истории проведения турниров под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).
Матчи группового турнира ЧМ-2024 по хоккею стартуют 10 мая. Игры Швейцария — Норвегия и Словакия — Германия станут первыми на турнире в Чехии. Обе начнутся в 17.20 по московскому времени. Групповая стадия завершится 21 мая.
Плей-офф ЧМ-2024 начнется с четвертьфинала. Матчи 1/4 финала ЧМ-2024 пройдут 23 мая, 1/2 финала — 25 мая. Матч за третье место и финал будут сыграны 26 мая.
Ознакомиться с полной версией календаря матчей ЧМ-2024 по хоккею можно в разделе турнира на нашем сайте.
Игры чемпионата мира-2024 по хоккею пройдут в двух городах. Матчи в Праге примет стадион «O2 Арена». Многофункциональный комплекс был построен в 2004 году, его вместимость на хоккейных играх составляет 17 383 зрителей. Матчи в Остраве проведут на «Ostravar Арена». Вместимость этой арены — 9779 зрителей.
На ЧМ-2024 выступят 16 национальных команд.
На групповом этапе восемь сборных разбиты на группы А (в Праге) и B (в Остраве). По ним были распределены хозяйка турнира Чехия, еще 13 лучших сборных по итогам чемпионата мира-2023, а также две лучшие сборные первого дивизиона ЧМ-2023 — Великобритания и Польша.
Действующий чемпион мира Канада и Чехия возглавили группу А с Финляндией, Швейцарией и другими командами. В группе В наивысший «посев» был у США, Германии, Швеции и Словакии.
Сборная России не сыграет на чемпионате мира-2024 в Чехии по решению ИИХФ. Международная федерация хоккея отстранила российскую национальную команду в связи с вопросами безопасности. Кроме российской сборной турнир также пропустит команда из Белоруссии. Санкции введены с весны 2022-го и с тех пор ежегодно продлеваются.
По четыре лучших сборных групп А и B выходят в четвертьфинал ЧМ-2024. Команды, занявшие первые места, встречаются с четвертыми из других групп, а вторые — с третьими. Игры плей-офф чемпионата мира проводятся на выбывание из одного матча. Сборные, которые потерпели поражения в 1/2 финала, встречаются в матче за третье место. Победители полуфиналов играют в финале.
Финал ЧМ-2024 по хоккею пройдет 26 мая 2024 года в Праге на льду «О2 Арены». Решающий матч начнется в 21.20 по московскому времени.
Главным фаворитом чемпионата мира-2024, по мнению экспертов и букмекеров, является сборная Канады. Успех «Кленовых листьев» на турнире в Чехии котируется с коэффициентом 3.75.
Другими претендентами считаются США (коэффициент на победу — 4.50), Швеция (5.00), Финляндия (8.00) и Чехия (9.00). Список дополняют Швейцария (12.00) и Германия (25.00).
|
Год
|
Чемпион
|
Второе место
|
Третье место
|
2000
|
Чехия
|
Словакия
|
Финляндия
|
2001
|
Чехия
|
Финляндия
|
Швеция
|
2002
|
Словакия
|
Россия
|
Швеция
|
2003
|
Канада
|
Швеция
|
Словакия
|
2004
|
Канада
|
Швеция
|
США
|
2005
|
Чехия
|
Канада
|
Россия
|
2006
|
Швеция
|
Чехия
|
Финляндия
|
2007
|
Канада
|
Финляндия
|
Россия
|
2008
|
Россия
|
Канада
|
Финляндия
|
2009
|
Россия
|
Канада
|
Швеция
|
2010
|
Чехия
|
Россия
|
Швеция
|
2011
|
Финляндия
|
Швеция
|
Чехия
|
2012
|
Россия
|
Словакия
|
Чехия
|
2013
|
Швеция
|
Швейцария
|
США
|
2014
|
Россия
|
Финляндия
|
Швеция
|
2015
|
Канада
|
Россия
|
США
|
2016
|
Канада
|
Финляндия
|
Россия
|
2017
|
Швеция
|
Канада
|
Россия
|
2018
|
Швеция
|
Швейцария
|
США
|
2019
|
Финляндия
|
Канада
|
Россия
|
2020
|
Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса
|
2021
|
Канада
|
Финляндия
|
США
|
2022
|
Финляндия
|
Канада
|
Чехия
|
2023
|
Канада
|
Германия
|
Латвия
Чемпионат мира-2025 по хоккею состоится с 9 по 25 мая 2025 года в Дании и Швеции. Матчи пройдут в Стокгольме (Швеция) на «Авичи Арене» и в Хернинге (Дания) на льду «Йюске-банк-боксен».
ЧМ-2026 проведут в Швейцарии с 15 по 31 мая 2026 года. Игры мирового первенства пройдут в Цюрихе на «Swiss Life Арене» и в Фрибуре на «BCF Арене».
Чемпионат мира-2027 по хоккею пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Матчи будут сыграны в Дюссельдорфе и Манхайме.
Во всех вышеперечисленных турнирах должны принять участие 16 национальных сборных.
В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр турнира в Чехии можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна». Некоторые встречи чемпионата мира-2024 будут доступны эксклюзивно на сайте matchtv.ru.
В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями игр ЧМ-2024.