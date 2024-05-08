Чемпионат мира-2024 по хоккею: участники, расписание и где смотреть

ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая

Канада, США, Германия и другие сборные сразятся за трофей.

Чемпионат мира по хоккею: когда и где пройдет ЧМ 2024

Чемпионат мира-2024 по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Матчи пройдут в Праге на «О2 Арене» и в Остраве на «Ostravar Арене». Мировое первенство в Чехии станет 87-м в истории проведения турниров под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).

ЧМ 2024: даты проведения всех стадий

Матчи группового турнира ЧМ-2024 по хоккею стартуют 10 мая. Игры Швейцария — Норвегия и Словакия — Германия станут первыми на турнире в Чехии. Обе начнутся в 17.20 по московскому времени. Групповая стадия завершится 21 мая.

Плей-офф ЧМ-2024 начнется с четвертьфинала. Матчи 1/4 финала ЧМ-2024 пройдут 23 мая, 1/2 финала — 25 мая. Матч за третье место и финал будут сыграны 26 мая.

Ознакомиться с полной версией календаря матчей ЧМ-2024 по хоккею можно в разделе турнира на нашем сайте.

Чехи, канадцы, финны и другие проведут матчи своей группы ЧМ-2024 на «О2 Арене». Фото Global Look Press

ЧМ 2024: города и арены чемпионата мира

Игры чемпионата мира-2024 по хоккею пройдут в двух городах. Матчи в Праге примет стадион «O2 Арена». Многофункциональный комплекс был построен в 2004 году, его вместимость на хоккейных играх составляет 17 383 зрителей. Матчи в Остраве проведут на «Ostravar Арена». Вместимость этой арены — 9779 зрителей.

ЧМ 2024: участники чемпионата мира и состав групп

На ЧМ-2024 выступят 16 национальных команд.

На групповом этапе восемь сборных разбиты на группы А (в Праге) и B (в Остраве). По ним были распределены хозяйка турнира Чехия, еще 13 лучших сборных по итогам чемпионата мира-2023, а также две лучшие сборные первого дивизиона ЧМ-2023 — Великобритания и Польша.

Действующий чемпион мира Канада и Чехия возглавили группу А с Финляндией, Швейцарией и другими командами. В группе В наивысший «посев» был у США, Германии, Швеции и Словакии.

Группа А

Группа B

Александр Овечкин. Фото ZUMA / ТАСС, ТАСС

ЧМ 2024: участвует ли сборная России

Сборная России не сыграет на чемпионате мира-2024 в Чехии по решению ИИХФ. Международная федерация хоккея отстранила российскую национальную команду в связи с вопросами безопасности. Кроме российской сборной турнир также пропустит команда из Белоруссии. Санкции введены с весны 2022-го и с тех пор ежегодно продлеваются.

ЧМ 2024: как формируется сетка плей-офф

По четыре лучших сборных групп А и B выходят в четвертьфинал ЧМ-2024. Команды, занявшие первые места, встречаются с четвертыми из других групп, а вторые — с третьими. Игры плей-офф чемпионата мира проводятся на выбывание из одного матча. Сборные, которые потерпели поражения в 1/2 финала, встречаются в матче за третье место. Победители полуфиналов играют в финале.

Кубок чемпионата мира по хоккею. Фото Global Look Press

ЧМ 2024: дата и место проведения финала чемпионата мира

Финал ЧМ-2024 по хоккею пройдет 26 мая 2024 года в Праге на льду «О2 Арены». Решающий матч начнется в 21.20 по московскому времени.

ЧМ 2024: фавориты и прогнозы на чемпионат мира

Главным фаворитом чемпионата мира-2024, по мнению экспертов и букмекеров, является сборная Канады. Успех «Кленовых листьев» на турнире в Чехии котируется с коэффициентом 3.75.

Другими претендентами считаются США (коэффициент на победу — 4.50), Швеция (5.00), Финляндия (8.00) и Чехия (9.00). Список дополняют Швейцария (12.00) и Германия (25.00).

Чемпионат мира: чемпионы и призеры в XXI веке

Год Чемпион Второе место Третье место 2000 Чехия Словакия Финляндия 2001 Чехия Финляндия Швеция 2002 Словакия Россия Швеция 2003 Канада Швеция Словакия 2004 Канада Швеция США 2005 Чехия Канада Россия 2006 Швеция Чехия Финляндия 2007 Канада Финляндия Россия 2008 Россия Канада Финляндия 2009 Россия Канада Швеция 2010 Чехия Россия Швеция 2011 Финляндия Швеция Чехия 2012 Россия Словакия Чехия 2013 Швеция Швейцария США 2014 Россия Финляндия Швеция 2015 Канада Россия США 2016 Канада Финляндия Россия 2017 Швеция Канада Россия 2018 Швеция Швейцария США 2019 Финляндия Канада Россия 2020 Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса 2021 Канада Финляндия США 2022 Финляндия Канада Чехия 2023 Канада Германия Латвия

Чемпионат мира: где пройдут ЧМ 2025, 2026 и 2027

Чемпионат мира-2025 по хоккею состоится с 9 по 25 мая 2025 года в Дании и Швеции. Матчи пройдут в Стокгольме (Швеция) на «Авичи Арене» и в Хернинге (Дания) на льду «Йюске-банк-боксен».

ЧМ-2026 проведут в Швейцарии с 15 по 31 мая 2026 года. Игры мирового первенства пройдут в Цюрихе на «Swiss Life Арене» и в Фрибуре на «BCF Арене».

Чемпионат мира-2027 по хоккею пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Матчи будут сыграны в Дюссельдорфе и Манхайме.

Во всех вышеперечисленных турнирах должны принять участие 16 национальных сборных.

Тревор Зеграс. Фото Global Look Press

Где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по хоккею 2024

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр турнира в Чехии можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна». Некоторые встречи чемпионата мира-2024 будут доступны эксклюзивно на сайте matchtv.ru.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями игр ЧМ-2024.