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Фирмино рассказал о конфликте Салаха и Мане в «Ливерпуле»: «Они никогда не были лучшими друзьями»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Салах и Садио Мане.
Фото Getty Images
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о конфликте между бывшими одноклубниками Мохамедом Салахом и Садио Мане.

32-летний бразилец поделился подробностями конфликта экс-партнеров по команде в своей книге, отрывок которой приводит The Guardian. Салах и Мане поссорились по ходу матча против «Бернли» (3:0) после того, как египтянин не отдал сенегальцу передачу в одном из эпизодов.

«Атмосфера была явно напряженной. Несмотря на хороший результат, в игре случилась вспышка ярости со стороны Садио, когда его заменили на последних минутах. Мой английский не очень хорош, поэтому я не могу точно сказать вам, что кричал Мане, когда уходил. Но в этом точно не было ничего приятного!

Я очень хорошо знал этих парней, может быть, лучше, чем кто-либо другой. Я своими глазами видел взгляды, гримасы, язык тела, неудовлетворенность, когда один злился на другого. Я это чувствовал. Я был связующим звеном между ними в нашей атакующей игре и пожарным в те моменты. Для многих это разногласие между Садио и Мо было первым, а для некоторых - первым и последним. Но я знал, что это назревало еще с предыдущего сезона. Моим инстинктом и моим долгом было разрядить ситуацию между ними. Подлить в огонь воды, а не бензина.

Они никогда не были лучшими друзьями. Каждый держался особняком. Редко можно было увидеть, как они разговаривают, и я не уверен, было ли это связано с соперничеством Египта и Сенегала на африканских соревнованиях. Я действительно не знаю», – написал Фирмино.

Мане и Салах вместе выступали за «Ливерпуль» с 2017 по 2022 годы. Прошлым летом сенегалец перешел в «Баварию», откуда год спустя перебрался в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

 

Мохамед Салах
Роберту Фирмину
Садио Мане
ФК Ливерпуль
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