«Тоттенхэм» хочет вернуть полузащитника Эдвардса в клуб

«Тоттенхэм» рассматривает возможность возвращения в клуб полузащитника «Спортинга» Маркуса Эдвардса, сообщает The Sun.

По данным португальского издания Correio de Manha, в контракте 24-летнего игрока есть пункт об отступных в размере 52 миллионов фунтов стерлингов. При этом «шпоры» обладают 35-процентными правами, и в этом случае им придется заплатить за услуги Эдвардса всего 34 миллиона фунтов стерлингов.

Эдвардс прошел через академию «Тоттенхэма» и успел один раз сыграть в первой команде. В 2019 году полузащитник перешел в «Виторию» (Гимараэш), а в январе 2023 года стал игроком «Спортинга».

Эдвардс провел 80 матчей за лиссабонский клуб, забив 18 голов и отдав 20 результативных передач.