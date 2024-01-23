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Сегодня, 16:58

Форвард «Манчестер Сити» Холанн получил подарок от Хасбика

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн получил подарок от российского блогера и Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. Презент футболисту передал Хабиб Нурмагомедов.

Видео с вручением подарка опубликовал менеджер Ризван Магомедов. В ролике Холанн сказал: «Спасибо, Хасбулла. Всего тебе наилучшего».

23-летний форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
Хабиб Нурмагомедов
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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