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Сегодня, 23:21

Поттер рассказал о состоянии Аспиликуэты, которого унесли с поля на носилках по ходу матча с «Саутгемптоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии защитника Сесара Аспиликуэты, который получил травму в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1).

«Он находится в больнице. Он в сознании и разговаривает со своей женой. Мы наблюдаем за его состоянием. Врачи должны принять все меры предосторожности», — цитирует Поттера Daily Mirror.

 
Секу Мара и&nbsp;Сесар Аспиликуэта. Аспиликуэте 9 минут оказывали помощь в матче с «Саутгемптоном» и унесли на носилках

Испанский защитник получил травму на 74-й минуте, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого Аспиликуэту унесли с поля на носилках и с кислородной маской.

В нынешнем сезоне АПЛ 33-летний защитник провел 19 матче в составе «Челси».

Сесар Аспиликуэта
ФК Саутгемптон
ФК Челси
Грэм Поттер
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