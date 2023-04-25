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Лэмпард: «Энцо Фернандес — будущее «Челси»

Мария Гусева
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о полузащитнике команды Энцо Фернандесе.

«У него фантастический талант, — цитирует Goal Лэмпарда. — Для молодого игрока то, чего он добился в этом сезоне, — просто потрясающе. Перейти в другой клуб непросто, но это вызов, который сделает его лучше. Он — будущее «Челси».

Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» в январе 2023 года. Срок контракта 22-летнего аргентинца с клубом рассчитан до лета 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стимость игрока в 85 миллионов евро.

Полузащитник провел за «Челси» 15 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
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