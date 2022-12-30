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Сегодня, 08:31

Роджерс о матче против «Ливерпуля»: «Играть на «Энфилде» всегда трудно, но это большой вызов для нас»

Брендан Роджерс в ожидании матча против «Ливерпуля» на «Энфилде»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением перед матчем против «Ливерпуля» в 18-м туре АПЛ.

«Я думаю, что первые 20 минут игры на «Энфилде» всегда очень важны. С учетом толпы и интенсивности, с которой «Ливерпуль» захочет играть, важны стойкость и менталитет. Я думаю, что в любой футбольной игре есть два важных момента — сама игра и вера.

Вы всегда верите, когда выходите на поле, особенно против крупных команд. У нас есть отличная возможность приехать на замечательный стадион, чтобы сыграть в футбол и показать наш дух.

Играть на «Энфилде» всегда трудно, и никто не знает об этом больше, чем я, но это большой вызов для нас. [Матч против «Ньюкасла»] был разочаровывающим, как я уже сказал, но трудности нужно преодолевать, и у нас есть отличная возможность сделать это в фантастической игре», — сказал Роджерс перед матчем.

Матч «Ливерпуль» — «Лестер» состоится 30 декабря в 23.00 мск.

ФК Лестер
ФК Ливерпуль
Брендан Роджерс
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