Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:48

«Манчестер Сити» собирается подписать 19-летнего полузащитника «Велеса Сарсфилд» Перроне

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» собирается подписать полузащитника «Велеса Сарсфилда» Максимо Перроне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, «горожане» заплатят сумму, прописанную в контракте игрока — 8 миллионов евро. Трансфер оформят после чемпионата Южной Америки среди молодежных команд, который завершится 12 февраля.

19-летний Перроне провел за «Велес» в этом году 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт опорного хавбека с клубом истекает в декабре 2023 года.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Велес Сарсфилд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кюйт — о Гакпо в «Ливерпуле»: «Надеюсь, этот номер подарит тебе такую же магию, как и мне»