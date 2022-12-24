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Сегодня, 19:55

Главный тренер «Лестера» рассчитывает, что клуб отклонит любые предложение по продаже Мэддисона

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассчитывает, что клуб отклонит любые предложение по продаже полузащитника Джеймса Мэддисона, сообщает Daiy Mail.

Английский клуб установил цену в 60 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего хавбека.

«Лестер» не собирается расставаться со своей звездой посреди сезона. А вот продажа Мэддисона в конце сезона будет более вероятной, потому что тогда у полузащитника будет оставаться всего один год по действующему контракту.

В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

ФК Лестер
Брендан Роджерс
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