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4 сентября, 21:56

Главный тренер «Лестера» Роджерс оценил игру команды в матче с «Брайтоном»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил игру команды в матче с «Брайтоном» (2:5) в 6-м туре АПЛ.

«Это удручающий результат. Мы отлично начали, забили гол, но допустили несколько ошибок, что позволило им вернуться в игру. Команда, которая уверена в себе, может добиться успеха, но эти парни страдают из-за неуверенности в себе. Когда это происходит, игра становится сложной. Но они отдали все силы, боролись и бежали. У «Лестера» сейчас сложный период, и так было с самого начала предсезонки. Мы должны продолжать стремиться к результату и играть, чтобы повысить уверенность», — приводит слова Роджерса BBC.

«Лестер» идет на последнем, 20-м месте с 1 очком в 6 встречах. Команда Роджерса потерпела пятое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ.

В следующем туре «Лестер» примет на своем поле «Астон Виллу». Матч состоится 10 сентября.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62618203
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лестер
Брендан Роджерс
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