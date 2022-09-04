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4 сентября, 21:37

Эрик тен Хаг: «Антони и Рэшфорд играли великолепно в матче с «Арсеналом»

Эрик тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 6-м туре АПЛ.

«Мы счастливы и довольны победой, а также выступлением против действительно сильной команды — они играли очень хорошо. Мы все еще можем улучшить наши качества, прессинг, можем быть более уверенными в борьбе за мяч, не отдавать его. Антони и Рэшфорд играли великолепно, постоянно представляя угрозу, я знаю, что наше нападение действительно сильно — они креативны и быстры.

У нас был план на игру, но мы не смогли реализовать его на поле, не смогли контролировать игру, когда должны были. «Арсенал» играл хорошо, но «МЮ» хорошо защищалСЯ — у меня не было ощущения, что они нас смогут сломить», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 6 матчах. Команда одержала четвертую победу подряд.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» (11 сентября, 18.30 мск).

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62618203
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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