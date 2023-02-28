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Сегодня, 18:27

Клопп: «Ливерпуль» получил нужную информацию из прошлого матча с «Вулверхэмптоном»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от перенесенного матча 7-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

«Проигрыш «Вулверхэмптону» в прошлом матче? У нас есть важная информация из этой игры, которую мы должны использовать. Мы должны сосредоточиться на себе. Главное отличие в том, что мы будем играть на «Энфилде», и мы должны это учитывать. Тогда был не самый крутой день. Между играми большой промежуток времени. Мы хотим все исправить. Но я больше сосредоточен на том, чтобы дать нужный толчок для сезона», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В прошлой встрече «Вулверхэмптон» разгромил «Ливерпуль» со счетом 3:0.

Команды встретятся в перенесенном матче 7-го тура АПЛ завтра, 1 марта, начало – 23.00 мск.

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