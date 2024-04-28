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Гвардиола — о ближайших планах «Манчестер Сити»: «Игроки должны отдохнуть и освежиться»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 35-го тура АПЛ против «Ноттингема» (2:0).

«Было очень тяжело, мы с самого начала игры знали, что так и будет, особенно из-за поля, потому что оно было очень сухим. Но мы заработали важные три очка, с которыми вернемся домой», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Также он рассказал о ближайших планах команды.

«Впереди у нас два-три выходных — ребята должны отдохнуть и освежиться. Затем мы должны потренироваться и немного развеяться, а дальше будем готовиться к следующей игре», — добавил тренер.

Горожане набрали 79 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко, однако у команды Гвардиолы еще матч в запасе.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет против «Вулверхэмптона». Матч пройдет в субботу, 4 мая.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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