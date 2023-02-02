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Сегодня, 08:08

Стив Купер: «Манчестер Юнайтед» был лучше нас и заслуженно вышел в финал»

Главный тренер «Ноттингема» Купер отреагировал на вылет команды из Кубка английской лиги
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ноттингема» Стив Купер прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Манчестер Юнайтед» был лучше нас и заслуженно вышел в финал. Тем не менее мы сыграли в полуфинале — впервые за тридцать лет. Не так и много команд могут похвастать тем, что выходят в полуфинал Кубка Англии. Год назад мы были в середине таблицы Чемпионшипа, так что прогресс клуба очевиден», — цитирует слова Купера BBC Sport.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 26 февраля.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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Хитон прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в Кубке английской лиги