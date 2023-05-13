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13 мая, 23:05

Тренер «Ноттингема» Купер — о ничьей с «Челси»: «Это заслуженное и тяжело добытое очко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ноттингема» Стив Купер прокомментировал ничью с «Челси» (2:2) в матче 36-го тура АПЛ.

«Я думаю, что это заслуженное и тяжело добытое очко. Голы, которые мы пропустили, были не очень хорошими. Вероятно, люди ожидали, что мы проиграем. Многие ставили на то, что мы ничего не сможем сделать, но у нас получилось. Если бы мы добились нескольких таких результатов в начале сезона, были бы немного выше в таблице, но я не хочу слишком часто оглядываться назад», — приводит слова Купера ВВС.

«Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» находится на 16-й строчке (34).

ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
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