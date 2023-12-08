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Сегодня, 11:59

Гравенберх рассказал об отношении к нему главного тренера «Ливерпуля» Клоппа

Виктория Кравченко
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Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал, что думает о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Когда я пообщался с Клоппом, он произвел на меня хорошее впечатление. Сложилось впечатление, что мы члены одной семьи. Мне очень не хватало такого отношения в предыдущем клубе. Мы с тренером отлично понимаем друг друга», — цитирует игрока Tribal Football.

В этом сезоне чемпионата Англии Гравенберх провел десять матчей, не отметившись результативными действиями. Игрок выступает в «Ливерпуле» с лета этого года. Его контракт рассчитан до 2028 года.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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