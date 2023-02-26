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Сегодня, 21:41

Поттер: «Я недостаточно сделал для «Челси», чтобы иметь столько доверия»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результаты своей команды в текущем сезоне.

«Результаты у нас такие, какие они есть, я принимаю это. Это часть работы. Если вы посмотрите на ситуацию с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле», то увидите, что у них тоже нет результатов и некоторые люди хотят, чтобы он ушел. Такова природа футбола. Я недостаточно сделал в этом клубе, чтобы иметь столько доверия. Я также принимаю это», — приводит слова Поттера Football.London.

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Тоттенхэму» со счетом 2:0.

«Синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко за 24 матча.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Грэм Поттер
Юрген Клопп
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