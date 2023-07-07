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7 июля, 23:25

Гринвуд может стать частью сделки по переходу Хейлунда в «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» может предложить «Аталанте» аренду форварда Мейсона Гринвуда в качестве части сделки по переходу Расмуса Хойлунда, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» выбрал 20-летнего датчанина основной целью на летнее трансферное окно, но переговорам мешает сумма, которую бергамаски хотят выручить за Хойлунда — 86 миллионов фунтов стерлингов. Манкунианцы рассчитывают, что включение Гринвуда позволит снизить требования итальянского клуба.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб проводил внутреннее расследование ситуации.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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