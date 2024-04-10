Гвардиол рассказал, почему решил перейти в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал, почему перешел в английский клуб.

«Причина — желание побеждать. Я более чем счастлив быть частью этого клуба и, конечно же, забить свой первый гол, — цитирует Гвардиола Man City International.

Хорват играет за «Манчестер Сити» с прошлого лета. За это время он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одной голевой передачей.

Дебютный мяч Гвардиол забил в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3).