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Сегодня, 16:07

Гвардиола — о критике Холанна: «Он на том же уровне, что и в прошлом сезоне»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении нападающего команды Эрлина Холанна в текущем сезоне.

«У него было много шансов забить голы. Но непросто противостоять пяти защитникам, которые находятся в штрафной. Это касается не только Холанна, но и любого другого игрока. Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и забитые им голы, то увидите, что он находится на том же уровне, что и в прошлом сезоне», — приводит Goal слова Гвардиолы.

В текущем сезоне Холанн провел 10 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх.

На данный момент команда Гвардиолы возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 18 очков в семи турах.

Источник: https://www.goal.com/en/news/pep-guardiola-bats-away-erling-haaland-criticism-backs-man-city-star-replicate-2022-23-performances/blt4838a854ad266d06
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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