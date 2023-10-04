Гвардиола — о критике Холанна: «Он на том же уровне, что и в прошлом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении нападающего команды Эрлина Холанна в текущем сезоне.

«У него было много шансов забить голы. Но непросто противостоять пяти защитникам, которые находятся в штрафной. Это касается не только Холанна, но и любого другого игрока. Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и забитые им голы, то увидите, что он находится на том же уровне, что и в прошлом сезоне», — приводит Goal слова Гвардиолы.

В текущем сезоне Холанн провел 10 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх.

На данный момент команда Гвардиолы возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 18 очков в семи турах.