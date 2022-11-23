Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» на два года

23 ноября, 13:00
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 51-летним испанцем продлено на два года. Таким образом, контракт Гвардиолы истекает летом 2025 года.
«Я рад остаться в «Манчестер Сити» еще на два года, – сказал Гвардиола. – Не могу в полной мере отблагодарить всех в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно, у меня есть все, что нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше. Я знаю, что следующая глава этого клуба будет потрясающей в ближайшем десятилетии. Это происходило за последние десять лет, и это произойдет в следующие десять лет, потому что этот клуб очень стабилен.
С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. У меня все еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи».
Гвардиола возглавляет «Ман Сити» с лета 2016 года. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Кубка английской лиги, а также дошел до финала Лиги чемпионов-2020/21, где уступил «Челси».
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