Гвардиола рассказал, что «Манчестер Сити» страдал в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча над «Брайтоном» (2:1) в АПЛ.

«Брайтон» обладает невероятным качеством, нам пришлось страдать в этом матче. Доку провел исключительную игру и помог нам. Он быстро разбирается в ситуациях. Мы играли 55-60 минут очень, очень хорошо, было много шансов забить. В конце мы защищались всем сердцем", — цитирует Гвардиолу Eurosport.

«Манчестер Сити» занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 21 очко после девяти туров.