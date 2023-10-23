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Сегодня, 07:40

Гвардиола рассказал, что «Манчестер Сити» страдал в матче с «Брайтоном»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги победного матча над «Брайтоном» (2:1) в АПЛ.

«Брайтон» обладает невероятным качеством, нам пришлось страдать в этом матче. Доку провел исключительную игру и помог нам. Он быстро разбирается в ситуациях. Мы играли 55-60 минут очень, очень хорошо, было много шансов забить. В конце мы защищались всем сердцем", — цитирует Гвардиолу Eurosport.

«Манчестер Сити» занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 21 очко после девяти туров.

Хосеп Гвардиола
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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