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Сегодня, 10:54

«Краснодар» готов предложить Мусаеву полноценный контракт

Сергей Разин
корреспондент
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в команде, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, руководство краснодарского клуба готово предложить 40-летнему специалисту новый полноценный контракт на два года с опцией продления. Ожидается, что по окончании сезона стороны обговорят детали соглашения. Действующий контракт истекает летом 2024 года.

Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера в марте 2024 года. Ранее тренер возглавлял «быков» с 2018 года.

«Краснодар» после 29 туров набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет три очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-gotov-predlozhit-musaevu-polnotsenny-j-kontrakt/
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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