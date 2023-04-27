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Сегодня, 18:02

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Бавария» рассматривает варианты для укрепления полузащиты в предстоящее трансферное окно.

По информации издания Kicker главный тренер мюнхенцев Томас Тухель является большим поклонником игры хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро и хочет видеть его в своей команде.

Действующий контракт футболиста с манкунианцами действует до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Каземиро провел 42 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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