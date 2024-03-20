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20 марта, 10:20

Холанн может пропустить матч АПЛ с «Арсеналом»

Алина Савинова
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн получил повреждение во время тренировки национальной команды, сообщает AS.

Отмечается, что 23-летний футболист досрочно завершил занятие, хромая покинув поле.

Таким образом, Холанн может пропустить мартовские товарищеские матчи сборной Норвегии против Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта). Также под вопросом участие нападающего в игре 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который пройдет 31-го числа.

В текущем сезоне норвежский футболист провел 34 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись 29 голами и 6 результативными передачами. Горожане на данный момент занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с 63 очками.

За сборную Норвегии Холанн выступает с 2019 года. На его счету 27 голов в 29 играх за национальную команду своей страны.

Источник: https://as.com/futbol/?omnil=mpal
Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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