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Сегодня, 16:11

Источник: «МЮ» и Гарначо договорились о продлении контракта до 2028 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к продлению контракта с «красными дьяволами», сообщает ESPN.

По информации издания, стороны достигли устной договоренности заключении соглашения до 2028 года. Сторонам осталось доработать некоторые детали.

Сообщается, что о новом продлении соглашение должно быть объявлено в ближайшие недели.

18-летний аргентинец выступает за английский клуб с лета 2022 года.

В текущем сезоне Гарначо провел 28 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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