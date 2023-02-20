Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям в игре 24-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:0). Южнокорейский форвард стал автором второго гола в матче.

«Нам стало известно о совершенно предосудительных расистских оскорблениях в интернете, направленных в адрес Сон Хын Мина по ходу матча. Мы поддерживаем игрока и еще раз призываем социальные сети и власти принять меры», — говорится в сообщении «шпор» в Twitter.

В этом сезоне на счету 30-летнего игрока 30 матчей, 8 голов и 3 результативные передачи за «Тоттенхэм» во всех турнирах.