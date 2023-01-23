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Сегодня, 16:54

Канчельскис сообщил, что планирует посетить базу «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата Англии между «красными дьяволами» и «Арсеналом» (2:3).

«Очень интересный был матч. Я бы даже сказал великолепный. Надеялся, что будет ничья, но «Манчестер» проиграл, однако думаю, ничего страшного здесь нет. Главное, чтобы «Арсенал» выиграл чемпионат, только не «Манчестер Сити» (смеется). Сами понимаете, почему я болею за этот исход», — приводит «Спорт День за Днем» слова Канчельскиса.

Также он рассказал, что думает об игре «МЮ» под руководством Эрика тен Хага.

«Я нахожусь сейчас в Лондоне и думаю, что завтра-послезавтра поеду в Манчестер, чтобы посмотреть на подготовку команды под руководством Тен Хага. Что он там творит с этими футболистами? Я интересуюсь этим, потому что «Манчестер» — это «Манчестер». Мне интересно посмотреть, как они проходят подготовку и играют. Был довольно интересный период, который, если не ошибаюсь, длился 9 матчей без поражений в АПЛ. Они поднялись на ту строчку, на которой команда должна быть. Естественно, они чемпионами не станут, но в зону Лиги чемпионов попадут», — добавил специалист.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 39 очков. Лидером является «Арсенал», на счету которого 50 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kanchelskis-planiruet-posetit-bazu-manchester-yunayted-
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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