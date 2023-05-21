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Сегодня, 06:17

The Times: Гюндоган близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к продлению контракта с «горожанами», сообщает The Times.

По данным источника, 32-летнему игроку предложили соглашение более чем на один год и он принял решение остаться в клубе.

Ранее стало известно, что игрока не устраивает однолетний договор, который ему предлагало руководство клуба. Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 год. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний немец провел в составе команды 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Барселону».

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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