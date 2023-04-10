Каррагер назвал ван Дейка лучшим игроком АПЛ последних 4 лет

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко оценил игру защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в последние годы.

«Ван Дейк намного лучше Видича — он тоже был топ-игроком, но вы забыли его игру против Торреса? У Рио [Фердинанда] и Джона Терри были неудачные сезоны в их карьере, как и у всех игроков — Вирджил сейчас проходит через то же самое.

Он был не просто лучшим защитником, но и лучшим игроком АПЛ вместе с Кевином де Брюйне в течение последних четырех лет. Никогда раньше мы не называли кого-либо из центральных защитников лучшим игроком лиги, что только подтверждает его уровень», — написал Каррагер на своей странице в Twitter.

31-летний ван Дейк принял участие в 33 матчах в этом сезоне и забил 3 гола. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.