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Сегодня, 17:35

«Манчестер Сити» больше не будет продавать игроков в «Арсенал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» будет отклонять предложения «Арсенала» по игрокам основной команды, сообщает Football Insider.

Ранее «Манчестер Сити» продал в «Арсенал» Александра Зинченко и Габриэля Жезуса. В клубе удовлетворены сделками, но хотят пересмотреть трансферную политику после выступлений лондонцев в этом сезоне. В летнее трансферное окно «горожане» отклонят любые предложения «Арсенала».

«Арсенал» с 73 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ после 30 туров. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 6 баллов и занимает вторую строчку, но имеет одну игру в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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