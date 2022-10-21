Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:49

Каррагер о Почеттино в «Астон Вилле»: «Он тренировал Мбаппе и Месси. Уверен, он хотел бы вернуться на этот уровень»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший защитник «Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об увольнении Стивена Джеррарда с поста главного тренера «Астон Виллы».

«Любой футбольный клуб должен быть амбициозным, и за последние несколько недель мы постоянно слышали, насколько амбициозна «Астон Вилла», что усилило давление. Маурисио Почеттино — отличный тренер, и это было бы отличным назначением для «Астон Виллы», но если вы посмотрите, где они находятся в таблице, при том, что Почеттино только что покинул «ПСЖ»... Он тренировал Мбаппе и Месси в Лиге чемпионов, и я уверен, что он хотел бы вернуться на этот уровень. Но если «Вилла» сможет добиться этого, то я уверен, что это будет фантастическое назначение для них», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Джеррард работал с «Астон Виллой» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих и 19 поражений.

В этом сезоне «Астон Вилла» набрала 9 очков в 11 матчах и идет на 17-м месте в чемпионате Англии.

Маурисио Почеттино
Стивен Джеррард
ФК Астон Вилла
Джейми Каррагер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От храма Василия Блаженного на шлеме — до главного хейтера России. Каким был Гашек в «Спартаке»
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Каррагер: «Без огромных инвестиций «Манчестер Сити» был бы середняком АПЛ. Они должны наслаждаться этим!»