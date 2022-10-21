Каррагер о Почеттино в «Астон Вилле»: «Он тренировал Мбаппе и Месси. Уверен, он хотел бы вернуться на этот уровень»

Бывший защитник «Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об увольнении Стивена Джеррарда с поста главного тренера «Астон Виллы».

«Любой футбольный клуб должен быть амбициозным, и за последние несколько недель мы постоянно слышали, насколько амбициозна «Астон Вилла», что усилило давление. Маурисио Почеттино — отличный тренер, и это было бы отличным назначением для «Астон Виллы», но если вы посмотрите, где они находятся в таблице, при том, что Почеттино только что покинул «ПСЖ»... Он тренировал Мбаппе и Месси в Лиге чемпионов, и я уверен, что он хотел бы вернуться на этот уровень. Но если «Вилла» сможет добиться этого, то я уверен, что это будет фантастическое назначение для них», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Джеррард работал с «Астон Виллой» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 40 матчей: 13 побед, 8 ничьих и 19 поражений.

В этом сезоне «Астон Вилла» набрала 9 очков в 11 матчах и идет на 17-м месте в чемпионате Англии.