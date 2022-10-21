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Сегодня, 13:58

Тен Хаг объяснил решение об отстранении Роналду в «МЮ»

Сергей Разин
корреспондент
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил свое решение об отстранении нападающего Криштиану Роналду от работы с основной командой. Это произошло после матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

На вопрос журналиста о том, отказался ли португальский футболист выходить на замену в игре со «шпорами», тен Хаг ответил «Да».

«За такое должны быть последствия. Это важно для менталитета команды», — заметил также тренер.

Роналду покинул скамейку запасных до финальнонго свистка, а затем уехал со стадиона. После этого матча португалец был отстранен от тренировок с основой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.

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Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эрик тен Хаг
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