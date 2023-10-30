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Сегодня, 07:32

Каррагер считает, что «МЮ» играет на уровне аутсайдера

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

«Они играют в футбол андердога. Ни одна топ-команда не играет в такой футбол. Что вообще происходит на поле?» — цитирует Каррагера BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут», а «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Оба матча пройдут 4 ноября.

ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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