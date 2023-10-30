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Сегодня, 08:56

Онана рассказал, из-за чего «МЮ» проиграл «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал, из-за чего команда проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

«Мы в «Ман Юнайтед» стараемся быть готовыми к каждой игре, но было несколько ключевых моментов, например, пенальти. Не мне решать, и мы должны принять решение арбитра. Первый гол стал ключевым моментом, после этого мы опустили глаза», — приводит слова голкипера ВВС.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут», а «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Оба матча пройдут 4 ноября.

Андре Онана
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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