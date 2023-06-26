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Сегодня, 21:09

Кайл Уокер выбирает между «Манчестер Сити» и «Баварией»

Руслан Минаев
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт 33-летнему британцу предлагает «Бавария». На продлении соглашения настаивает и «Манчестер Сити».

Ответ игрока ожидается в ближайшее время.

Ранее Bild сообщал, что мюнхенцы предлагают Уокеру двухлетний контракт. Действующее соглашение игрока с «Ман Сити» истекает летом 2024 года.

В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за команду во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Он выступает за «горожан» с 2017 года.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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