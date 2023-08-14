Кепа прибыл в Мадрид для подписания контракта с «Реалом»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком «Реала», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист прибыл в Мадрид для подписания контракта с клубом. Он займет место травмированного Тибо Куртуа, который ранее порвал «кресты».

В «Реале» футболист будет играть на правах аренды. Выкуп игрока не предусмотрен. Кепа вернется в «Челси» в июне 2024 года.