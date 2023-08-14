Кепа прибыл в Мадрид для подписания контракта с «Реалом»

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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком «Реала», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист прибыл в Мадрид для подписания контракта с клубом. Он займет место травмированного Тибо Куртуа, который ранее порвал «кресты».
В «Реале» футболист будет играть на правах аренды. Выкуп игрока не предусмотрен. Кепа вернется в «Челси» в июне 2024 года.
В сезоне-2022/23 вратарь провел за «Челси» 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отстоял на ноль.