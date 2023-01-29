Кин назвал трансфер Каземиро важнейшим для «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Рой Кин поделился мнением о трансфере полузащитника Каземиро в английский клуб.

«Каземиро — новичок огромного масштаба. В последние годы «Манчестер Юнайтед» не хватало качественного игрока с большим характером. Парня, который влияет на игру — особенно в центре поля. Каземиро — это мегакачественный игрок. Мы видим это каждую неделю. Он влияет на исход матчей. До перехода Каземиро казалось, что он склонен оставаться в обороне, ведь в «Реале» он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но за последние месяцы мы увидели, что он очень хорош в атаке. Каземиро способен сделать последний пас и забить. При этом он очень, очень хорош в обороне. Важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед». У него огромный характер, и это нужно было «Ман Юнайтед», — приводит слова Кина Sky Sports.

30-летний бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне за английский клуб 28 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.