Клопп: «Это не лучшая игра, которую «Ливерпуль» показывал, но мы тоже люди»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Это был очень тяжелой матч. В первом тайме мы сами создали себе некоторые проблемы. «Фулхэм» очень плотно оборонялся, и нам пришлось меняться в перерыве, и игроки справились с этим очень хорошо. У соперника были хорошие шансы в контратаках, но затем мы доминировали, забили и все было хорошо. Это не лучшая игра, которую мы когда-либо показывали, но мы тоже люди.

«Фулхэм» — действительно хорошая команда. В ответном матче будет открытая игра, но мы хотим выйти в финал, и если проведем хорошую игру, добьемся нужного результата. Если нет, поздравим «Фулхэм» и они выйдут в финал», — цитирует BBC Клоппа.

Ответная встреча состоится в Лондоне 24 января. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.