Малышев и Амарал сделали ставку на сербского специалиста. Могло быть хуже.

В нынешнем сезоне я практически не хвалил «Спартак», красно-белые давали для этого совсем мало поводов. К очередному увольнению провалившегося тренера добавилась глупая потеря легенды клуба, который практически добровольно решил сесть в тюрьму за торговлю наркотиками, и неудачные трансферы, не позволившие команде прогрессировать. Вот, пожалуй, краткие итоги текущего сезона «Спартака».

Признаюсь честно, думал, что клуб сделает выбор в пользу очередного модного молодого тренера-европейца, и был приятно удивлен, что руководство назначило тренером легенду сербского футбола Деяна Станковича. Как ни крути, экс-югославы нам ближе и совершенно точно понимают нас лучше, нежели западноевропейские модники. Пример Абаскаля и Слишковича в этом плане самый красноречивый.

Также «Спартак» приятно удивил тем фактом, что в ситуации с назначением нового тренера клуб впервые за два десятка лет не выглядел как старый дуршлаг. Информацию смогли сохранить внутри и избежать утечки, в сегодняшних реалиях сделать это очень сложно. Впервые за долгие годы появилась надежда, что ситуация со сливами новостей из клуба наконец-то изменится.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Означает ли приход Станковича, что «Спартак» сосредоточится исключительно на балканском рынке и меньше будет смотреть по сторонам? Не думаю. Амарал знает всю Европу и, наверное, может найти там хороших игроков, главное, чтобы не получилось, как с Угальде. У костариканца остается все меньше шансов доказать, что он стоит тех денег, которые на него потратили.

Что ждет «Спартак» при Станковиче? От серба это зависит в меньшей степени. Результаты команды будут определяться той трансферной кампанией, которую проведут Амарал и Малышев. Если красно-белые смогут взять двух-трех квалифицированных игроков, клуб может вмешаться в борьбу за трофеи. Чемпионат России сегодня — турнир с достаточно низким уровнем сопротивления. Его вполне возможно выиграть с наскока.