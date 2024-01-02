Клопп — о потере кольца: «Это было бы ужасно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на потерю обручального кольца во время празднования победы в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:2).

«Это было бы ужасно. Однажды я потерял его в море, и мне понадобился профессиональный дайвер. У меня был сильный шок, но оно вернулось», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

Клопп потерял кольцо на поле. После непродолжительного поиска он поцеловал кольцо на камеру.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в чемпионате Англии с 45 очками.