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Сегодня, 10:32

Клопп — о потере кольца: «Это было бы ужасно»

Сергей Разин
корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на потерю обручального кольца во время празднования победы в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:2).

«Это было бы ужасно. Однажды я потерял его в море, и мне понадобился профессиональный дайвер. У меня был сильный шок, но оно вернулось», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

Юрген Клопп. Клопп потерял кольцо на поле во время празднования победы над «Ньюкаслом»

Клопп потерял кольцо на поле. После непродолжительного поиска он поцеловал кольцо на камеру.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в чемпионате Англии с 45 очками.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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