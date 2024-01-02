Клопп: «Де Брейне начинает разогреваться. Всю страну начинает трясти»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на возвращение в строй хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брейне.

«Все положительно, никаких сомнений. Но еще на прошлой неделе — кажется, будто это было несколько часов назад, — здесь был «Арсенал». Они опустились, как и «Тоттенхэм». А Кевин де Брейне начинает разогреваться. Всю страну начинает трясти», — цитирует Клоппа Sky Sports.

1 января «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (4:2) в 20-м туре АПЛ. Команда Клоппа возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков.