Клопп считает, что в кубковых матчах важно давать играть молодежи

Главный «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в серии пенальти над «Дерби Каунти» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Мне понравилась игра. Это самое сложное в футболе, когда сталкиваешься с соперником, который глубоко обороняется, использует контратаки, длинные передачи и стандартные положения. Очевидно, у нас не было много времени на подготовку к игре. Еще в прошлом году я говорил, что людям всегда не нравится, когда команда вылетает из турнира, но очень важно давать парням возможность играть. Даже если мы сегодня проиграли бы в серии пенальти, хотелось, чтобы люди увидели на поле молодых Стефана, Бобби, Бена, Мела, Лейтона. Им дали возможность сыграть в настоящий мужской футбол против команды, которая явно хотела пройти дальше. Для «Дерби» эти игры очень важны с точки зрения денег и просто отличный опыт», — цитирует пресс-служба клуба Клоппа.

Соперник «Ливерпуля» по 1/8 финала Кубка английской лиги станет известен по итогам жеребьевки.